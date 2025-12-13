В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

Грета Тунберг (Фото: Mikko Stig / IMAGO / Global Look Press)

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, девушку обвиняют в противодействии стражам порядка. Нарушение произошло во время демонстрации экологического движения Extinction Rebellion в центре Хельсинки в июне прошлого года — тогда полиция остановила активистов, им было приказано прекратить демонстрацию и покинуть улицу. Тех, кто не подчинился, включая Тунберг, доставили в полицейский участок.

22 ноября активисты Extinction Rebellion провели митинг в Венеции в знак недовольства результатами конференции COP30, после вылив краску в Гранд-канал, в результате чего вода приобрела ярко-зеленый цвет. Через два дня газета The Telegraph сообщила, что 22-летняя Тунберг и около 35 ее соратников были оштрафованы на 150 евро, им также временно был запрещен въезд в Венецию.