Общество⁠,
0

Появилось видео с ДТП из-за снегопада в Пензенской области

Появилось видео с ДТП из-за снегопада в Пензенской области
Video

В Пензенской области на автодороге Тамбов — Пенза из-за сильного снегопада и метели произошла массовая авария — по данным региональной госавтоинспекции, столкнулись 25 автомобилей. Федеральная трасса временно перекрыта.

На кадрах видно, как обе полосы заняты заснеженными автомобилями, мокрый снег и ветер вызвали заносы на дороге.

Как сообщили в минздраве региона, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

Из-за снежного коллапса в области утром был введен режим повышенной готовности. Непогода привела к обрыву линий электропередачи, рассказал губернатор Олег Мельниченко. По его словам, без света остались более 60 тыс. человек, идет восстановление энергоснабжения. Прокуратура взяла ход работ под особый контроль.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ДТП Пензенская область непогода видео
