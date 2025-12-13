Появилось видео с ДТП из-за снегопада в Пензенской области
В Пензенской области на автодороге Тамбов — Пенза из-за сильного снегопада и метели произошла массовая авария — по данным региональной госавтоинспекции, столкнулись 25 автомобилей. Федеральная трасса временно перекрыта.
На кадрах видно, как обе полосы заняты заснеженными автомобилями, мокрый снег и ветер вызвали заносы на дороге.
Как сообщили в минздраве региона, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
Из-за снежного коллапса в области утром был введен режим повышенной готовности. Непогода привела к обрыву линий электропередачи, рассказал губернатор Олег Мельниченко. По его словам, без света остались более 60 тыс. человек, идет восстановление энергоснабжения. Прокуратура взяла ход работ под особый контроль.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
