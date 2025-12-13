Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области

Минздрав: шесть человек пострадали в ДТП с 25 авто в Пензенской области

Фото: Госавтоинспекция Пензенской области

Массовое ДТП произошло в Пензенской области на 271-м км автодороги Тамбов — Пенза, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. По предварительным данным, в сложных погодных условиях столкнулись 25 автомобилей.

Минздрав региона сообщает, что пострадали шесть человек, среди них — один ребенок. «Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку.

В связи с непогодой в регионе введены временные ограничения на трассе Р-208. «На участке <...> с 265 км — 278 км 13 декабря продлили до 17:00 (совпадает с московским. — РБК) для всех транспортных средств», — уточнили в госавтоинспекции.

Из-за снегопада в Пензенской области утром ввели режим повышенной готовности. Непогода привела к обрыву линий электропередачи, рассказал губернатор Олег Мельниченко. «В ряде районов <...> произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — уточнил он. Глава региона также сообщил, что собрал комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС.