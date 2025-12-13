Алексей Иванов ответил на сравнение Невьянской башни с собором Гюго

Виктор Гюго писал свой роман «Собор Парижской Богоматери», когда собор был заброшен. Невьянская башня же известна давно, и ее ценность всем известна ответил автор книги «Невьянская башня» Алексей Иванов в эфире Радио РБК

Писатель, автор романа «Невьянская башня» Алексей Иванов рассказал, что его книга отличается от романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго ценностями Невьянской башни и собора. Об этом он рассказал в эфире радио телеканала РБК.

В интервью Иванову задали вопрос, может ли его книга повторить судьбу романа Гюго, который ставил главной целью своей книги спасти полузаброшенный собор от сноса и «вдохновить нацию любовью к архитектуре».

«Собор Парижской Богоматери» — первый французский исторический роман, написанный Виктором Гюго и впервые опубликованный в 1831 году. События романа, действие которого относится к Парижу конца XV века, сосредоточены вокруг Собора Парижской Богоматери — готического символа, становящегося местом пересечения судеб главных героев. В центре сюжета — трагический конфликт: преследование цыганки Эсмеральды архидьяконом Клодом Фролло и преданная, но обреченная любовь к ней уродливого звонаря Квазимодо, обитателя башен собора. Собор выступает не просто фоном, а активным участником драмы.

«У нас разные стартовые позиции. Когда Гюго писал свой роман, все-таки собор был заброшен, и никто не понимал его ценности. А ценность Невьянской башни понятна всем. Понятна уже давно», — ответил писатель.

Иванов напомнил о письме писателя Павла Бажова к Иосифу Сталину в 30-х. В письме Бажов заявил о необходимости сохранить Невьянскую башню.

«Например, Невьянская башня была изображена на какой-то юбилейной монете Банка России. То есть нельзя сказать, что Иванов взял и открыл Невьянскую башню. Всем она была давным-давно известна», — добавил автор.

Невьянская башня — историческая наклонная башня начала XVIII века, построенная по заказу промышленника Акинфия Демидова. Она расположена в городе Невьянске Свердловской области и считается символом уральской горнозаводской цивилизации. Невьянская башня остается доступной для посещения, несмотря на реставрацию, начатую в этом году. Изначально работы планировали завершить к ноябрю, однако сроки были скорректированы. Окончание реставрации ожидается во второй половине 2026 года.

Роман Иванова «Невьянская башня» вышел 25 ноября. В пресс-службе издательства «Альпина.Проза» книгу охарактеризовали как «историческое полотно о становлении заводской России и о человеке, который обретает власть и платит за нее свою цену».

События происходят в 1735 году, в фокусе — хозяин Невьянского завода Акинфий Демидов. На предприятие напал дух огня, Невьянская башня стала «символом власти» и «очагом тайны». Как отметили в пресс-релизе, в романе сочетаются детальная бытовая реконструкция и почти готическая образность. В центр истории помещаются конфликт хозяина и обстоятельств, личная вина и общественная сила.

Завод в романе показан как автономный мир, в котором свои законы, а люди предстают как части механизма, вера и суеверие в книге пересечены с делом и насилием.

Алексей Иванов является также автором экранизированных бестселлеров «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье», романов «Пищеблок», «Сердце пармы» и других.

