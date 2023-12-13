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В Москве отпилили голову коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы»

ТАСС: В Москве неизвестный отпилил на горельефе голову коня Рокоссовского
На горельефе отпилили голову коню по кличке Полюс маршала Рокоссовского. Памятник открыли в сентябре в память о Параде Победы 1945 года, которым командовал маршал. СК завел дело, пишет Baza
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Неизвестный отпилил голову коня советского маршала Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», который находится на Манежной площади в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 12 декабря, злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку.

Baza пишет, что Следственный комитет возбудил дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.

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Фото:mirchev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Горельеф в память о Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади открыли на Манежной площади, у здания ТЦ «Охотный ряд» в сентябре 2023 года. Инициаторами его создания стали Ассамблея народов Евразии и Российский союз ветеранов. Открытие памятника 3 сентября было приурочено ко Дню победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Автор горельефа — Владимир Суровцев.

На горельефе изображены маршалы Советского союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Последний командовал Парадом Победы 1945 года и был на коне по кличке Полюс.

В СК отказались от комментариев. РБК направил запрос в Ассамблею народов Евразии и департамент культурного наследия Москвы.

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При участии
Ольга Ваганова
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Пространство выбора

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