В Москве отпилили голову коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы»
Неизвестный отпилил голову коня советского маршала Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», который находится на Манежной площади в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 12 декабря, злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку.
Baza пишет, что Следственный комитет возбудил дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.
Горельеф в память о Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади открыли на Манежной площади, у здания ТЦ «Охотный ряд» в сентябре 2023 года. Инициаторами его создания стали Ассамблея народов Евразии и Российский союз ветеранов. Открытие памятника 3 сентября было приурочено ко Дню победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Автор горельефа — Владимир Суровцев.
На горельефе изображены маршалы Советского союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Последний командовал Парадом Победы 1945 года и был на коне по кличке Полюс.
В СК отказались от комментариев. РБК направил запрос в Ассамблею народов Евразии и департамент культурного наследия Москвы.
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