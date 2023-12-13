Умер глава Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Владимир Гронский возглавлял Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге с 2012 года. В прошлом он руководил Санкт-Петербургской академической филармонией, а также Государственным мемориальным музеем имени Суворова

Владимир Гронский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На 71-м году жизни скончался генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский, сообщили РБК в учреждении. Директором библиотеки он был с января 2021 года.

«К сожалению, Владимир Геннадьевич Гронский скончался», — сказали в его приемной.

Владимир Гронский родился 31 декабря 1952 года в Санкт-Петербурге. В 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ЛГУ), с 1978-го был корреспондентом газеты «Ленинградская правда». В 1990 году стал одним из создателей издания «Невское время», в 1996–2001 годах — гендиректор и главный редактор «Вечернего Петербурга», говорится на сайте отделения Союза журналистов России в Петербурге.

Позднее Гронский руководил Санкт-Петербургской академической филармонией, а также Государственным мемориальным музеем имени Суворова. В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился назначить Гронского гендиректором РНБ.

Гронский — член Общественной палаты Петербурга, входит в правление петербургского отделения Союза журналистов России. Награжден орденами Почета и Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (РПЦ).

Российская национальная библиотека (до 1917 года — Императорская публичная библиотека) была основана в 1795 году императрицей Екатериной II и стала первой в России, общедоступной для всех. Учреждение входит в пятерку крупнейших библиотек мира и является второй в России по объему библиотечных фондов (первая — Российская государственная библиотека, расположенная в Москве), имеет статус особо ценного объекта культурного наследия.