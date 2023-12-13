Появились кадры, как жители Воронежа сами чистят снег на улице

Как жители Воронежа сами чистят снег на улице. Видео

Video

В Воронеже жители сами начали очищать снег во дворах. По данным властей, в городе выпало рекордное количество осадков. Они начались в пятницу, сейчас уровень превышает норму на 125%.

«Управление дорожного хозяйства благодарит горожан <…> всех тех, кто помогал своим соседям в заснеженных дворах, задача по очистке которых лежит на обслуживающих жилье организациях», — заявили в администрации Воронежа.