Как жители Воронежа сами чистят снег на улице. Видео
В Воронеже жители сами начали очищать снег во дворах. По данным властей, в городе выпало рекордное количество осадков. Они начались в пятницу, сейчас уровень превышает норму на 125%.
«Управление дорожного хозяйства благодарит горожан <…> всех тех, кто помогал своим соседям в заснеженных дворах, задача по очистке которых лежит на обслуживающих жилье организациях», — заявили в администрации Воронежа.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени