Кадры транспортного коллапса в Воронеже

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В Воронеже уже несколько дней идет сильный снегопад. Он, по прогнозам синоптиков, закончится 13 декабря. За 12 декабря в городе выпадет 8 мм осадков. Автомобилисты в Воронеже жалуются, что не могут проехать по улицам города.