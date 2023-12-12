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Общество ,  
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Кадры транспортного коллапса в Воронеже

Появились кадры транспортного коллапса в Воронеже

Кадры транспортного коллапса в Воронеже
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В Воронеже уже несколько дней идет сильный снегопад. Он, по прогнозам синоптиков, закончится 13 декабря. За 12 декабря в городе выпадет 8 мм осадков. Автомобилисты в Воронеже жалуются, что не могут проехать по улицам города.

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по ипотеке

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