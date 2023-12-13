В Петербурге экс-главу УМВД задержали за легализацию 100 тыс. мигрантов
Сотрудники полиции и ФСБ задержали бывшего начальника управления МВД по вопросам миграции Петербурга по подозрению в незаконной легализации более 100 тыс. иностранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. Месяц назад он уволился по собственному желанию.
Имя задержанного не называется, против него завели дело по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).
Масштабную схему по организации нелегальной миграции в Петербурге выявили в октябре 2022 года. По данным следствия, она действовала минимум четыре года. Участники преступной группы изготавливали для иностранцев поддельные документы о постановке на миграционный учет, а принимающей стороной указывали организации, которые, как было заявлено, оказывали услуги по временному размещению людей.
Организатором группы следователи назвали депутата муниципального совета Колпино и президента Федерации смешанных единоборств (ММА) Ленобласти Виктора Данишевского. Ему вменили организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК) и создание преступного сообщества (ст. 210 УК). В октябре 2022 года Данишевского арестовали вместе с шестью предполагаемыми сообщниками.
Летом 2023-го в миграционном управлении Петербурга провели обыски, также силовики пришли в несколько хостелов.
В сентябре в причастности к незаконной регистрации мигрантов заподозрили экс-начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Ленинскому городскому округу Московской области подполковника полиции Николая Сидоренко, а также его бывшего заместителя Алексея Тахтарова. Им вменили в вину превышение полномочий и задержали.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени