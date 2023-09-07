ФСБ задержала экс-руководителей миграционной службы Видного

Оперативники ФСБ совместно со следователями МВД задержали бывших начальника и замначальника миграционного отдела УМВД по Ленинскому городскому округу Московской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий

Николай Сидоренко (Фото: МВД РФ)

В среду, 6 сентября, сотрудники собственной безопасности совместно с оперативниками ФСБ и следователями МВД задержали экс-начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Ленинскому городскому округу Московской области подполковника полиции Николая Сидоренко, а также его бывшего заместителя Алексея Тахтарова. Об этом РБК сообщил источник в полиции, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

Обоих подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет. По версии следствия, они могут быть причастны к незаконной регистрации мигрантов.

Накануне силовики провели обыски в местах проживания полицейских и изъяли необходимые для следствия документы и цифровые носители.

На сайте издания «Видновские вести» говорится, что Сидоренко начинал служить участковым, затем с 2020 года поступил на должность руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району. В интервью изданию он сообщил, что в круг его полномочий входит «предоставление гражданам таких государственных услуг, как выдача паспортов гражданина РФ, загранпаспортов, постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Одновременно производится выдача вида на жительство, разрешение на временное проживание и многие другие государственные услуги».

На сайте ГУ МВД по Московской области упоминается, что в прошлом году подполковник полиции Тахтаров разъяснял представителям садовых товариществ правила привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, порядок миграционного учета и подачи уведомлений о заключении с ними трудового договора.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Адвокат, представляющий интересы Сидоренко, не стал давать комментарии по данному делу.