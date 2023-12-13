Умер звезда сериала «Бруклин 9–9» Андре Брауэр

Американский актер Андре Брауэр, наиболее известный по роли капитана Рэймонда Холта в ситкоме «Бруклин 9–9», умер в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил журнал The Variety.

Брауэр родился 1 июля 1962 года в Чикаго, штат Иллинойс. В кино он дебютировал в 1989 году, его первым фильмом стала лента о Гражданской войне в США «Слава». В нем он сыграл капрала Томаса Сирлса, в фильме также снялись Морган Фримен и Дензел Вашингтон.

С 1993 по 1998 год Брауэр играл роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале «Убойный отдел», за которую он получил награду «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» в 1998 году.

В 1997 году актер попал в список самых красивых людей мира, составленный журналом People. С 2013 по 2021 год Брауэр играл роль капитана Рэймонда Холта в комедийном сериале «Бруклин 9–9» о полицейском участке, в котором каждый день происходят какие-то происшествия.

За эту роль Брауэр несколько раз был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» от «Эмми» и «Лучший актерский состав в комедийном сериале» от Премии Гильдии киноактеров США.

У Брауэра остались трое детей. В интервью Variety он сказал, что семья для него важнее, чем карьера, и он мог бы стать режиссером или продюсером, но это стоило бы ему времени с родственниками.