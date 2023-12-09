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Общество ,  
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Умер сыгравший в «Истории любви» Райан О'Нил

На 83-м году жизни умер сыгравший в «Истории любви» Райан О'Нил
Райан О&#39;Нил
Райан О'Нил (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

Актер Райан О'Нил умер на 83-м году жизни, сообщил его сын Патрик в серии постов в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Мой отец сегодня умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — написал он. Патрик О'Нил подчеркнул, что всегда равнялся на отца, который был «его героем» — усердно работал, любил смешить и никогда не хвастался. «Я буду скучать по тебе, папа. Я люблю тебя. Мы любим тебя», — заключил сын актера.

Издание Hollywood Reporter сообщило, что в 2001 году у Райана О'Нила был диагностирован хронический лейкоз, в 2012 году — рак предстательной железы.

Он вырос в семье голливудского сценариста Чарльза О'Нила и актрисы Патриции О'Каллаган. Главной актерской работой О'Нила стала роль Барри Линдона в одноименном фильме Стэнли Кубрика. Он также снялся в драме «История любви», за которую был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Среди других его наград — итальянская премия «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актерам. У него также есть звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Теги
актер Голливуд смерть

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