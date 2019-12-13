Мединский попросил деятелей искусства не «покусывать власть исподтишка»

По мнению министра культуры, «нечестно» сначала публично критиковать власть, а затем требовать от нее финансовой поддержки. «Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать», — cказал Мединский

Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский в интервью «РИА Новости» назвал «нечестным» поведение деятелей искусства, которые публично критикуют власть, а после этого требуют от государства финансовой поддержки.

По словам главы Минкультуры, каждый человек имеет право на свободу слова, однако публичные художники, «в какой-то степени лидеры общественного мнения», должны быть последовательными.

«Если вечером со сцены ты выражаешь активное публичное недовольство действующей государственной властью, то, наверное, не очень логично утром <...> идти к этой же власти с протянутой рукой за грантом. <...> Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать. Это нечестно», — заявил Мединский.

При этом в том же интервью министр культуры рассказал, что внимательно следит за критикой его ведомства, в частности в анонимных Тelegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.