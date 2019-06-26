Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате

Следствие считает, что Виктор Гребнев похитил более 288 млн руб. и нанес компании ущерб на 130 млн руб. Прокуратура запросила для него восемь лет колонии, но суд приговорил к условному сроку

Виктор Гребнев (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. Виктора Гребнева, бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мотостроительная компания» (ТМК, занималась строительством космодрома Восточный), передает «РИА Новости».

«Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», — заявил представитель суда. Адвокат экс-главы ТМК не уточнил, будет ли защита обжаловать данное решение, отметив, что этот вопрос решит сам Гребнев.

Своей вины он не признал. «Я был единственным акционером компании, какой смысл воровать у самого себя», — заявил он газете «Коммерсантъ». По его словам, в 2014-м он продал 75% ТМК неким «московским структурам», которые обещали сохранить его должность, но уволили после сделки.

Гребнева обвиняли в преднамеренном банкростве своей компании, а также присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, с 2012 по осень 2014 года он заключал заведомо невыгодные ТМК договоры поручительства и похитил 288 млн руб. Кроме того, он, как считает обвинение, заключил ряд контрактов, которые принесли компании ущерб на сумму более 130 млн руб.