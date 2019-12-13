«Ростех» заявил о низкой эффективности дорожных камер в Москве

Наиболее эффективной работа камер, фиксирующих нарушения ПДД, оказалась в Северной Осетии, Красноярском крае и Вологодской области. В этих регионах показатель эффективности превысил 20%. В Москве он составил лишь 10%

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Только 10% стационарных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Москве положительно влияют на безопасность участников движения. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Госкорпорация представила исследование компании «ГЛОНАСС-БДД», в котором говорится об эффективности дорожных камер в различных регионах страны. Анализу подверглись данные более чем 15 тыс. камер. «Для каждой камеры было рассчитано ее влияние на снижение ДТП по итогам 10 месяцев 2019 года. Камеры, которые положительно повлияли на статистику ДТП, признаны эффективными», — говорится в сообщении.

Лидером среди регионов, где расположено наибольшее количество камер (более 500 единиц), стала Самарская область. Здесь 19% комплексов положительно повлияли на дорожную ситуацию. В Москве этот показатель составил лишь 10%.

В списке регионов, где установлены от 200 до 500 камер, наибольшая эффективность была зафиксирована в Вологодской (21%), Рязанской (18%) и Челябинской (17%) областях.