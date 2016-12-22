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Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи
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Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи
Допинговый скандал на Олимпиаде, 13 дек, 23:14
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Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи
Группа российских спортсменов будет временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о временном отстранении пятерых российских бобслеистов, сообщение опубликовано на сайте организации. Они обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

«На основании решений, вынесенных спортивным арбитражным судом (CAS), в которых суд частично поддержал решение Дисциплинарной комиссии МОК от 23 ноября 2017 года, IBSF в соответствии с антидопинговым соглашением... временно отстраняет [от соревнований] российских спортсменов и официальных лиц», — говорится в сообщении.

Ограничения были наложены на Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены и Федерация бобслея России уже проинформированы о решении IBSF. Один из отстраненных, Александр Зубков, занимает пост главы российской бобслейной федерации.

Решение о дисквалификации Касьянова, Пушкарева и Хузина было принято МОК в ноябре 2017 года. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи экипаж Касьянова занял 4 место в двойках и четверках, однако все их результаты были аннулированы, а от Олимпийских игр они были отстранены пожизненно. В феврале 2018 года CAS частично смягчил наказание в отношении российских бобслеистов — им было разрешено принимать участие в олимпиадах, однако игры в южнокорейском Пхёнчхане им пришлось пропустить.

Ранее стало известно, что в Австрии началось расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону. Австрийская прокуратура заподозрила их в употреблении допинга во время Кубка мира 2017 года.

В Австрии назвали число попавших под подозрение российских биатлонистов
Политика

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: бобслей , допинг
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