Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи

Группа российских спортсменов будет временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о временном отстранении пятерых российских бобслеистов, сообщение опубликовано на сайте организации. Они обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

«На основании решений, вынесенных спортивным арбитражным судом (CAS), в которых суд частично поддержал решение Дисциплинарной комиссии МОК от 23 ноября 2017 года, IBSF в соответствии с антидопинговым соглашением... временно отстраняет [от соревнований] российских спортсменов и официальных лиц», — говорится в сообщении.

Ограничения были наложены на Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены и Федерация бобслея России уже проинформированы о решении IBSF. Один из отстраненных, Александр Зубков, занимает пост главы российской бобслейной федерации.

Решение о дисквалификации Касьянова, Пушкарева и Хузина было принято МОК в ноябре 2017 года. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи экипаж Касьянова занял 4 место в двойках и четверках, однако все их результаты были аннулированы, а от Олимпийских игр они были отстранены пожизненно. В феврале 2018 года CAS частично смягчил наказание в отношении российских бобслеистов — им было разрешено принимать участие в олимпиадах, однако игры в южнокорейском Пхёнчхане им пришлось пропустить.

Ранее стало известно, что в Австрии началось расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону. Австрийская прокуратура заподозрила их в употреблении допинга во время Кубка мира 2017 года.