Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,63 69,63 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,19 +0,44 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9236,00 +12,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,64 -1,30% DJIA 25195,98 -0,55% Nasdaq 7598,15 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
На полевую форму военных вернут погоны
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
На полевую форму военных вернут погоны
Общество, 13 дек 2012, 16:43
0
На полевую форму военных вернут погоны
Минобороны РФ вернет погоны на полевую форму военнослужащих, заявил заместитель главы ведомства, генерал армии Дмитрий Булгаков. На нынешней экипировке знаки различия размещаются на груди, что вызывало недовольство офицеров.
Фото: РБК

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу утвердил образцы доработанной военной формы. Новые модели позволяют выдерживать температуру от плюс 40 до минус 40 градусов по Цельсию. Д.Булгаков добавил, что форма будет отличаться от той, которая проходила испытания в войсках и спецподразделениях.

По словам чиновника, руководство ведомства утвердило основные параметры новой формы. Детали еще предстоит доработать, приняв во внимание пожелания военнослужащих.

Необходимость во введении новой экипировки Минобороны связывает с прогрессом в развитии вооружений. По мнению Д.Булгакова, современным видам оружия должна соответствовать и новая форма.

Ожидается, что в 2013г. Российская армия закупит 70 тыс. комплектов нового обмундирования. Стоимость экипировки спецназовца в настоящее время составляет 160-190 тыс. руб. Форма для пехоты (так называемая форма в семь слоев) будет стоить от 30 до 45 тыс. руб. В комплект одежды военнослужащего, в том числе солдата-призывника, будет входить три пары обуви, одна из которых рассчитана на 40-градусный мороз.

Также Минобороны ввело в форменное обмундирование берет. Его разрешено носить вместе с любой формой одежды - от парадной до полевой и специальной.

При разработке формы изучался лучший мировой опыт, отметил Д.Булгаков. Он пообещал в ближайшее время продемонстрировать общественности образцы обмундирования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что С.Шойгу намерен приблизить военную форму к образцам экипировки сотрудников МЧС. С приходом нового министра в руководстве армии приняли решение отказаться от обмундирования, разработанного модельером Валентином Юдашкиным.

Теги: Минобороны , Шойгу , армия
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В.Юдашкин: За разработку военной формы я не получил ни копейки Общество
С.Шойгу сделает военную форму похожей на экипировку МЧС Общество
Минобороны заставит офицеров самостоятельно покупать себе форму Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.