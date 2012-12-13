На полевую форму военных вернут погоны

Минобороны РФ вернет погоны на полевую форму военнослужащих, заявил заместитель главы ведомства, генерал армии Дмитрий Булгаков. На нынешней экипировке знаки различия размещаются на груди, что вызывало недовольство офицеров.

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Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу утвердил образцы доработанной военной формы. Новые модели позволяют выдерживать температуру от плюс 40 до минус 40 градусов по Цельсию. Д.Булгаков добавил, что форма будет отличаться от той, которая проходила испытания в войсках и спецподразделениях.

По словам чиновника, руководство ведомства утвердило основные параметры новой формы. Детали еще предстоит доработать, приняв во внимание пожелания военнослужащих.

Необходимость во введении новой экипировки Минобороны связывает с прогрессом в развитии вооружений. По мнению Д.Булгакова, современным видам оружия должна соответствовать и новая форма.

Ожидается, что в 2013г. Российская армия закупит 70 тыс. комплектов нового обмундирования. Стоимость экипировки спецназовца в настоящее время составляет 160-190 тыс. руб. Форма для пехоты (так называемая форма в семь слоев) будет стоить от 30 до 45 тыс. руб. В комплект одежды военнослужащего, в том числе солдата-призывника, будет входить три пары обуви, одна из которых рассчитана на 40-градусный мороз.

Также Минобороны ввело в форменное обмундирование берет. Его разрешено носить вместе с любой формой одежды - от парадной до полевой и специальной.

При разработке формы изучался лучший мировой опыт, отметил Д.Булгаков. Он пообещал в ближайшее время продемонстрировать общественности образцы обмундирования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что С.Шойгу намерен приблизить военную форму к образцам экипировки сотрудников МЧС. С приходом нового министра в руководстве армии приняли решение отказаться от обмундирования, разработанного модельером Валентином Юдашкиным.