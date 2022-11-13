Эрдоган назвал терактом взрыв в центре Стамбула

Президент Турции Эрдоган: при взрыве в Стамбуле погибли шесть человек, 53 пострадали

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести человек, пострадавших — до 53, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. Он также назвал произошедшее терактом.

«Попытки подчинить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели ни сегодня, ни завтра, как это было вчера», — сказал он.

Материал дополняется.