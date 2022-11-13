За полтора года россияне стали больше тратить на материальную помощь родителям

Средний размер материальной помощи, которую взрослые дети оказывают своим родителям, увеличился на 2 тыс. руб. за полтора года, следует из опроса сервиса Superjob

Россияне в среднем тратят на материальную помощь родителям 10 500 руб. в месяц. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob (есть в распоряжении РБК).

При этом мужчины расходуют на материальную помощь родителям больше, чем женщины (11 300 руб. против 9 900 руб.). Наибольшую сумму тратят москвичи — 16 000 руб., петербуржцы тратят 13 500 руб., а жители Краснодара и Екатеринбурга по 10 000 руб.

Аналогичный опрос сервис провел полтора года назад. По сравнению с ним, размер материальной помощи родителям увеличился на 2000 руб.

55% россиян считают, что взрослые дети должно материально помогать своим родителям в любом случае. 33% считает, что помощь следует оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. При этом только 4% говорят, что дети не обязаны помогать своим родителям. 8% респондентов затруднились с ответом.

Лица, с доходом выше 80 тыс. чаще других говорили о необходимости помогать родителям — 61%. С тем, что материальная помощь родителям — это долг каждого, больше согласны люди от 35 лет и старше — 57%. Среди лиц моложе 34 таких ответов оказалось чуть меньше — 51%.

При этом материально помогает родителям каждый четвертый россиянин — 24%. 32% делают это по необходимости. 11% делают это крайне редко.

Не оказывают отцу и матери материальной помощи 11% опрошенных, причем родители тоже им не помогают. Еще 17% не дают родителям денег и ничего для них не покупают, но принимают их помощь.

Если среди опрошенных до 34 лет постоянно выделяет средства родителям 21%, то среди тех, кто старше 45, — уже 28%. При этом из опроса следует, что число стабильно помогающих, и число оказывающих помощь в случае необходимости растет с увеличением дохода.

Опрос проводился с 18 октября по 8 ноября во всех российских регионах. В опросе приняли участие 1600 человек, все они старше 18 лет.