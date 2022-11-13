Россияне стали больше тратить на материальную помощь родителям

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:29
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:15
Выживет сильнейший или дружелюбный? Как опыт с лисами помог с ответом Pro, 09:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:06
Чемпиона UFC Адесанью впервые в истории ММА нокаутировали Спорт, 09:00
Как открыть счет и получить карту в Турции осенью 2022 года: обзор Инвестиции, 09:00
Как пандемия снизила продолжительность жизни и восстановится ли она Социальная экономика, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В аптеках снова вырос спрос на инсулин Общество, 09:00
10 ярких визитов знаменитостей в Россию. Ди Каприо, Депп и другие Life, 08:37
Власти допустили быстрый ремонт Каховской ГЭС «в масштабах Вселенной» Политика, 08:31
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 08:25
Байден призвал республиканцев решить, «кто они» после выборов в конгресс Политика, 08:17
Россияне стали больше тратить на материальную помощь родителям Общество, 08:09
Порье на турнире UFС первым в истории в ММА победил Чендлера удушающим Спорт, 07:40
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Россияне стали больше тратить на материальную помощь родителям

За полтора года россияне стали больше тратить на материальную помощь родителям
Средний размер материальной помощи, которую взрослые дети оказывают своим родителям, увеличился на 2 тыс. руб. за полтора года, следует из опроса сервиса Superjob

Россияне в среднем тратят на материальную помощь родителям 10 500 руб. в месяц. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob (есть в распоряжении РБК).

При этом мужчины расходуют на материальную помощь родителям больше, чем женщины (11 300 руб. против 9 900 руб.). Наибольшую сумму тратят москвичи — 16 000 руб., петербуржцы тратят 13 500 руб., а жители Краснодара и Екатеринбурга по 10 000 руб.

Аналогичный опрос сервис провел полтора года назад. По сравнению с ним, размер материальной помощи родителям увеличился на 2000 руб.

55% россиян считают, что взрослые дети должно материально помогать своим родителям в любом случае. 33% считает, что помощь следует оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. При этом только 4% говорят, что дети не обязаны помогать своим родителям. 8% респондентов затруднились с ответом.

Лица, с доходом выше 80 тыс. чаще других говорили о необходимости помогать родителям — 61%. С тем, что материальная помощь родителям — это долг каждого, больше согласны люди от 35 лет и старше — 57%. Среди лиц моложе 34 таких ответов оказалось чуть меньше — 51%.

При этом материально помогает родителям каждый четвертый россиянин — 24%. 32% делают это по необходимости. 11% делают это крайне редко.

Читайте на РБК Pro
Китайский Евросоюз: зачем компании из КНР скупают европейские порты
Все резюме лгут: как определить хорошего сотрудника на собеседовании
«Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Ни хлеба, ни зрелищ: почему стриминги теряют подписчиков и капитализацию

Не оказывают отцу и матери материальной помощи 11% опрошенных, причем родители тоже им не помогают. Еще 17% не дают родителям денег и ничего для них не покупают, но принимают их помощь.

Если среди опрошенных до 34 лет постоянно выделяет средства родителям 21%, то среди тех, кто старше 45, — уже 28%. При этом из опроса следует, что число стабильно помогающих, и число оказывающих помощь в случае необходимости растет с увеличением дохода.

Опрос проводился с 18 октября по 8 ноября во всех российских регионах. В опросе приняли участие 1600 человек, все они старше 18 лет.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Опрос Superjob материальная помощь родители
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Почти 20% взрослых россиян сообщили, что родители помогают им деньгами
Общество
Правительство выделило дополнительные ₽27,5 млрд на выплаты родителям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter