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В аптеках снова вырос спрос на инсулин

В сентябре розничный спрос на инсулины в аптеках снова вырос. При этом объем завершенных за десять месяцев года тендеров на государственные закупки инсулина снизился c 92 млрд руб. в прошлом году до 86 млрд в этом
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Осенью в российских аптеках вновь возрос спрос на препараты инсулина. По подсчетам маркетингового агентства DSM Group, сделанным по запросу РБК, продажи этих сахароснижающих препаратов в сентябре составили 97,7 тыс. упаковок (в ценовом выражении — 147,7 млн руб.), что на 15% больше, чем месяцем ранее, в упаковках и на 18% в денежном выражении.

В сетевом агрегаторе «Мегаптека» (объединяет 25 тыс. пунктов в 78 российских регионах) по запросу РБК сообщили, что за сентябрь—октябрь продажи всех инсулинов в упаковках выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом же говорит статистика октябрьских запросов, содержащих слово «инсулин», согласно данным из истории поисковых запросов «Яндекса».

За январь—октябрь продажи в «Мегаптеке» инсулинов возросли семикратно (до 2,5 тыс. упаковок), особенно в период мартовского ажиотажного спроса (1,4 тыс. упаковок). Сильнее всего тенденция коснулась аналоговых — наиболее дорогих — инсулинов. В частности, спрос на препарат «НовоРапид» от Novo Nordisk (инсулин аспарт) вырос почти в 17 раз, на «Тресибу» того же производителя (инсулин деглудек) — почти в 11 раз, на «Хумалог» от Eli Lilly (инсулин лизпро) — в 8 раз.

Аналитики «Честного знака» (единый оператор маркировки) по запросу РБК подсчитали, что продажи инсулинов за три квартала 2022 года составили 7,6 млн упаковок, что на 55% превышает спрос за тот же период прошлого года. В DSM Group также подсчитали, что с января по сентябрь этого года рост продаж инсулинов в упаковках составил 55%, в деньгах — 94% год к году. Это объясняется ростом спроса на оригинальные «Лантус» от Sanofi (инсулин гларгин) (+36%), «Тресибу» (+41%) и «Хумалог» (+25%).

В «Честном знаке» полагают, что возросший спрос не приведет к дефициту, и запасов инсулинов хватает на девять месяцев. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что рост продаж инсулинов в рознице может говорить о проблемах с его выдачей по льготным рецептам из-за срыва поставок по гостендерам. Они, в свою очередь, могли быть вызваны низкими начальными максимальными ценами контракта, которые формируются с учетом прошлогодних торгов и предельных зарегистрированных цен на дженерики. С этим согласен один из игроков фармрынка. «Это более вероятная причина дефицита, чем логистические сложности и геополитическая ситуация», — говорит он.

В Headway Company, осуществляющей мониторинг государственных закупок в фармотрасли, по запросу РБК подсчитали, что объем отмененных тендеров по инсулинам за десять месяцев этого года вырос до 5,9 млрд руб. против 3,2 млрд руб. годом ранее. Из них больше всего пришлось на генно-инженерные инсулины человека (1,94 млрд руб.), инсулин аспарт (1,1 млрд руб.) и инсулин гларгин (1,05 млрд руб.). Наибольшая доля сорванных тендеров была в Тюмени (49%), Челябинске (32,4%) и Краснодаре (20,7%). Объем завершенных тендеров уменьшился с 92,3 млрд руб. в прошлом году, до 85,7 млрд руб. в этом. Эксперт госзакупок Алексей Федоров поясняет, что доля отменных тендеров еще не говорит о том, что препарат не был закуплен, но повторное объявление аукциона может увеличить сроки поставки препарата.

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Президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов сказал РБК, что отказ в выписке льготного рецепта на инсулин — прямой повод для обращения в прокуратуру. А если у пациентов есть вопросы к его качеству, по его словам, то надо обращаться в Росздравнадзор. Там РБК сообщили, что не получали жалоб на качество отечественного инсулина. В то же время Богомолов считает, что в России нет лабораторий, способных оценить соответствие качества инсулина международным стандартам.

РБК направил запрос компаниям «инсулиновой тройки» — Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk и в «Герофарм» (производит дженерики аналоговых инсулинов). В Sanofi заверили, что российский завод «Санофи Восток» продолжает работать в соответствии с производственными планами и компания продолжает поставки по госконтрактам и в аптеки. Подобный ответ пришел от Eli Lilly. В остальных компаниях на запрос не ответили.

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Теги
Александр Осипов
фармацевтический рынок аптеки инсулин
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