ФАС согласовала повышение максимальных цен на инсулин для инъекций

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Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд форм выпуска инсулина, в том числе для введения с помощью инъекций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ведомства. Рост максимальной стоимости препаратов составит от 5,5 до 28%. Инсулин используется для лечения сахарного диабета. В России граждане с этим диагнозом входят в перечень лиц, которые могут получить лекарственные препараты бесплатно. Закупками инсулина занимается Минздрав.

Речь идет об инсулине лизпро, двухфазном инсулине аспарт и двухфазном человеческом генно-инженерном инсулине. Предельные цены вырастут в первую очередь на инсулин в шприц-ручках и станут выше других форм выпуска (флаконов и картриджей), пишет издание.

В ФАС газете пояснили, что решение связано с ростом производственных расходов. Кроме того, из документов службы следует, что весной Росздравнадзор выявил «риски возникновения дефектуры» данных препаратов в связи с ценообразованием на них. Повысить предельные цены ФАС просили российские компании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датская Novo Nordisk.

По словам гендиректора «Герофармы» Петра Родионова, компания намерена перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов, однако рост на некоторые составит 3–4%. Пересмотр цен происходит впервые за несколько лет и за это время у производителей выросли издержки, а с конца февраля увеличились расходы на логистику, причем ее доля в себестоимости выросла в три раза, утверждает он.

Что касается инсулина в шприц-ручках, гендиректор «Герофармы» называет это дорогой формой выпуска, где присутствует валютная составляющая.

В Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly, которые занимаются производством инсулина, не предоставили комментариев изданию.