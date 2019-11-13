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Общество ,  
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People назвал самого сексуального мужчину мира
Самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People стал американский певец и десятикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Ледженд
Джон Ледженд (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Американский еженедельный журнал о знаменитостях People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин 40-летнего музыканта Джона Ледженда. Обложка нового номера People, посвященная выходу ежегодного рейтинга Sexiest Man Alive, опубликована в Instagram издания. 

https://www.instagram.com/p/B4yX5TUJXUV/?utm_source=ig_embed

«Певец и любящий отец говорит, что он «взволнован» таким титулом, но в то же время немного напуган», — отмечается в сообщении. «Это огромное давление: теперь все будут разбирать меня на части, чтобы понять, достаточно ли я сексуален для такого титула», — сказал Ледженд в интервью. 

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Самые красивые женщины последних 10 лет по версии журнала People

Джон Ледженд является обладателем десяти премий «Грэмми» в различных номинациях. Первую статуэтку певец получил в 2006 году за дебютный альбом Get Lifted. В 2015 году Ледженд удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Glory, написанную для фильма Авы Дюверней «Сельма». С 2013 года музыкант женат на телеведущей Крисси Тейген, супруги воспитывают дочь Луну и сына Майлза. 

В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира по версии People стал 46-летний британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «Рок-н-рольщик», «Призрачный гонщик» и «Прометей». Ледженд в своем Instagram поблагодарил журнал People за присужденный ему титул, опубликовав фотографии актера Идриса Эльбы и себя в молодости.

https://www.instagram.com/p/B4yfCePFFI_/

Журнал People выбирает самого сексуального из ныне живущих мужчин начиная с 1985 года — тогда им стал актер Мел Гибсон. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: журнал, рейтинг
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Самые красивые женщины последних 10 лет по версии журнала People
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