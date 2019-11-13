Самые сексуальные мужчины последних 10 лет по версии журнала People

Джон Ледженд, 2019 год

Американский певец, десятикратный обладатель премии «Грэмми». Первую награду он завоевал дебютным альбомом Get Lifted в 2006 году. Также на его счету премии «Золотой глобус» и «Оскар» за композицию к фильму «Сельма» (2014) о движении протеста под руководством Мартина Лютера Кинга. Жена Джона Ледженда — телеведущая Крисси Тейген, у них двое детей. В конце октября журнал Vanity Fair поместил пару на обложку с комментарием «Первая семья, которую мы заслуживаем» (номер был выпущен на фоне процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. — РБК)