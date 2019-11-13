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Самые сексуальные мужчины последних 10 лет по версии журнала People

Американский журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2019 года, им стал певец Джон Ледженд. Кто еще становился мужчиной года по версии издания в последние десять лет — в обзоре РБК
Джон Ледженд, 2019 год
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Американский певец, десятикратный обладатель премии «Грэмми». Первую награду он завоевал дебютным альбомом Get Lifted в 2006 году. Также на его счету премии «Золотой глобус» и «Оскар» за композицию к фильму «Сельма» (2014) о движении протеста под руководством Мартина Лютера Кинга. Жена Джона Ледженда — телеведущая Крисси Тейген, у них двое детей. В конце октября журнал Vanity Fair поместил пару на обложку с комментарием «Первая семья, которую мы заслуживаем» (номер был выпущен на фоне процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. — РБК)

Идрис Эльба, 2018 год
Фото: Taylor Jewell / Invision / AP

Британский актер. Снимался в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж» и других. Признание критиков ему принесла главная роль в детективном сериале «Лютер», в 2012 году Эльба получил за нее «Золотой глобус»

Блейк Шелтон, 2017 год
Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американский кантри-исполнитель, бессменный наставник и судья телешоу The Voice. Несмотря на множество номинаций на «Грэмми», награду ни разу не получил. Встречается с певицей Гвен Стефани

Дуэйн Скала Джонсон, 2016 год
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американский актер. С 1990-х занимается рестлингом, впервые снялся в фильме в 2001 году («Мумия возвращается»). В 2019-м возглавил​ список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes, заработав за последний год $89,4 млн. Значительный доход ему принесли роли во франшизе «Форсаж» и сиквелах «Джуманджи»

Дэвид Бэкхем, 2015 год
Фото: Wilfredo Lee / AP

Британский футболист, выступавший за национальную сборную и за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид». В 2013 году занял восьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Сейчас Бэкхем — совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами». Женат на экс-солистке группы Spice Girls Виктории Бэкхем, у пары четверо детей

Крис Хемсворт, 2014 год
Фото: Victoria Will / Invision / AP

Австралийский актер, наиболее известный по роли Тора в экранизациях Marvel. В 2019 году занял второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes с отрывом от лидера Дуэйна Джонсона более чем в $10 млн (Хемсворт заработал $76,4 млн)

Адам Левин, 2013 год
Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Американский музыкант и актер. Наиболее известен как лидер группы Maroon 5. Как и Блейк Шелтон, выступает в качестве наставника шоу The Voice. Женат на модели, «ангеле» Victoria’s Secret Бехати Принслу, у них двое детей

Ченнинг Татум, 2012 год
Фото: Danny Moloshok / AP

Исполнитель главной роли в фильме «Шаг вперед» и нескольких лентах о стриптизерах «Супер Майк» был назван самым сексуальным мужчиной года как раз после выхода на экраны последнего. Спустя несколько лет Татум снялся у братьев Коэнов («Да здравствует Цезарь!») и Тарантино («Омерзительная восьмерка»), но никаких кинонаград не получал с 2006 года. Тогда он получил специальный приз жюри фестиваля «Санденс» за работу в фильме «Как узнать своих святых»

Брэдли Купер, 2011 год
Фото: Danny Moloshok / AP

Купера признали самым сексуальным мужчиной года задолго до брака с одной из самых сексуальных женщин моделью Ириной Шейк. С тех пор актер и продюсер несколько раз был номинирован на «Оскар», выступил в роли режиссера («Звезда родилась») и успел получить «Грэмми» за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой (песня Shallow из фильма «Звезда родилась», исполненная совместно с Lady Gaga)

Райан Рейнольдс, 2010 год
Фото: Carlo Allegri / AP

Канадец Райан Рейнольдс, известный сейчас в основном как актер и продюсер фильмов «Дэдпул» и «Дэдпул 2» и как муж актрисы Блейк Лавли, в середине 2000-х был главной звездой подростковых американских комедий.

В том же 2010-м году, когда Рейнольдс получил признание журнала People, ему досталась едва ли не первая в карьере серьезная роль — в драме «Погребенный заживо»

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, People
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