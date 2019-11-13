Работники McDonald’s в США назвали «токсичной» культуру труда в компании

Работники McDonald's в Мичигане подали коллективный иск против компании, в котором заявили, что она не борется с домогательствами на работе, не обучает менеджеров противостоять проблеме и наказывает сотрудников за такие жалобы

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Сотрудники McDonald’s в штате Мичиган подали на компанию коллективный иск за создание «токсичной» рабочей среды на предприятиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В иске указано, что компания не предпринимает меры для борьбы с сексуальным домогательствами, не обучает тех, кто занимает руководящие посты, как противостоять этой проблеме, а также наказывает сотрудников, которые жалуются на это. Таким образом, компания «создает и допускает токсичную культуру труда, которая начинается с верхов».

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