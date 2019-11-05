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Бизнес ,  
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McDonald’s назначила уволенному за роман гендиректору выходное пособие
McDonald’s выплатит экс-главе компании зарплату за шесть месяцев. Его уволили за роман с сотрудницей, запрещенный корпоративными правилами
Фото: Tyrone Siu / Reuters

McDonald’s выплатит бывшему исполнительному директору Стиву Истербруку, уволенному за роман с сотрудницей, выходное пособие в виде зарплаты за полгода. В 2018 году она составляла $1,35 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Издание отмечает, что в прошлом году Истербрук заработал $15,9 млн. Его преемником стал Крис Кемпчинский, возглавлявший подразделения компании в США. WSJ сообщает, что ему назначили зарплату в размере $1,25 млн.

В McDonald’s также заявили, что спустя несколько дней после увольнения Истербрука из компании ушел вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст. Причина его ухода не называется.

Бизнес
Акции McDonald's упали на фоне отставки гендиректора из-за романа

Накануне стало известно, что руководство McDonald’s уволило 52-летнего Истербрука из-за его романа с одной из сотрудниц компании. Несмотря на то, что бывший исполнительный директор разведен, а отношения были по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила McDonald’s. Согласно им, романы между сотрудниками запрещены.

Истербрук признал свою ошибку и заявил, что руководство компании приняло правильное решение. Он возглавлял McDonald’s с 2015 года. До этого занимал должность руководителя сети ресторанов компании в Великобритании.

Бизнес
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

На фоне новостей об увольнении исполнительного директора акции McDonald’s упали более чем на 2%, а на предварительных торгах — на 3,1%. Business Insider писал, что в результате компания потеряла около $4 млрд от своей общей стоимости.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: McDonald’s, исполнительный директор, выходное пособие
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Бизнес
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
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