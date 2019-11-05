McDonald’s назначила уволенному за роман гендиректору выходное пособие

McDonald’s выплатит экс-главе компании зарплату за шесть месяцев. Его уволили за роман с сотрудницей, запрещенный корпоративными правилами

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McDonald’s выплатит бывшему исполнительному директору Стиву Истербруку, уволенному за роман с сотрудницей, выходное пособие в виде зарплаты за полгода. В 2018 году она составляла $1,35 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Издание отмечает, что в прошлом году Истербрук заработал $15,9 млн. Его преемником стал Крис Кемпчинский, возглавлявший подразделения компании в США. WSJ сообщает, что ему назначили зарплату в размере $1,25 млн.

В McDonald’s также заявили, что спустя несколько дней после увольнения Истербрука из компании ушел вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст. Причина его ухода не называется.

Накануне стало известно, что руководство McDonald’s уволило 52-летнего Истербрука из-за его романа с одной из сотрудниц компании. Несмотря на то, что бывший исполнительный директор разведен, а отношения были по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила McDonald’s. Согласно им, романы между сотрудниками запрещены.