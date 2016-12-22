Замглавы ФСИН заявил о нехватке колоний для осужденных силовиков

Возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых специализированных колоний для их содержания, заявил замглавы ФСИН. По его словам, только в этом году были открыты две такие колонии «и они уже заполнены»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России​ резко возросло число осужденных за различные преступления сотрудников правоохранительных органов, что требует создания новых колоний для их содержания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Запись передачи опубликована на канале радиостанции на сервисе Youtube (около 42:00 минуты).

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.

«Это какая-то тенденция, видимо идет борьба с коррупцией, идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — пояснил он.

Чиновник также рассказал, что когда он пришел работать в систему ФСИН в 2012 году в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных. «А сейчас их 472 тысячи. За шесть лет количество заключенных снизилось более чем в два раза», — добавил Максименко.

По официальным данным на сайте ФСИН, на 1 ноября 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 571 007 человек, что на 31 169 человек меньше, чем года назад. В это число входят более 100 тыс. человек, находящихся в следственных изоляторах. В исправительных колониях находятся почти 468 тыс. заключенных.