Владимир Пучков вернулся в МЧС

Бывший глава МЧС Владимир Пучков работает в министерстве советником на общественных началах. По данным источников РБК, его привлекали «для консультаций по вопросам управления»

Владимир Пучков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Бывший глава МЧС Владимир Пучков работает в министерстве в статусе советника своего сменщика Евгения Зиничева на общественных началах, рассказал РБК источник в ведомстве, информацию подтвердил другой источник в МЧС.

По словам собеседника РБК в ведомстве, эта должность не закреплена в штатном расписании. «Каких-либо преференций она не дает», — рассказал собеседник.

В апреле в администрации президента прошла встреча между Евгением Зиничевым (который впоследствии занял пост главы МЧС), Владимиром Пучковым и представителями правительства, на которой было решено, что на период передачи дел Пучков может быть привлечен к работе в качестве советника министра на общественных началах, отметил источник.

По его словам, Пучкова приглашали в центральный аппарат для консультаций по вопросам управления. ​«После отставки Пучков вышел на пенсию и является военным пенсионером», — отметил собеседник.

Другой собеседник в министерстве рассказал, что традиционно статус советника на общественных началах дает возможность входить в здание министерства в порядке, установленном министром; возможность выборочно получать на ознакомление документы, а также быть приглашенным на совещания или коллегии. По его словам, советников на общественных началах часто привлекают для выполнения представительских функций. «Его статус должен быть закреплен трудовым договором», — сообщил источник, но отметил, что не знает, был ли подписан такой договор.

Владимир Пучков не ответил на телефонные звонки и сообщения РБК.

«МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова В. А. в министерство», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В мае этого года Владимир Пучков покинул пост министра. Должность главы МЧС Пучков занимал в период с 2012 по 2018 год. Политологи связывали прекращение полномочий с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. ​Новым руководителем ведомства стал бывший заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев.

В июне врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил на пост сенатора от региона кандидатуру Пучкова. Позднее он возглавил предвыборный штаб временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Из-за массовых нарушений избирком Приморского края принял решение об отмене результатов второго тура выборов. Тарасенко после неудачи на выборах покинул пост, новый врио губернатора края Олег Кожемяко не стал предлагать Пучкову выдвижение в сенаторы.

В сентябре этого года источники РБК в СКР сообщали, что экс-министра вызывали на опрос по уголовному делу, которое было возбуждено после пожара в Кемерово и касалось злоупотреблений должностными полномочиями. Официально СКР наличие претензий к бывшему министру опровергал.