«Коммерсантъ» узнал о планах ускорить взимание штрафов ГИБДД

С 2019 года в России может быть изменена система взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Деньги будут автоматически сниматься с банковских счетов неплательщиков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Упрощенное взыскание штрафов на сумму до 3 тысяч рублей прописано в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», сообщает газета «Коммерсантъ». Суть изменений заключается в том, что если сейчас Федеральная служба судебных приставов заводит исполнительное производство после истечения 70 дней с момента вынесения постановления, то после вступления документа в силу ей этого делать не придется.

По мысли авторов документа, после 70 дней ГИБДД сообщит ФССП о невыплате штрафа, то служба направит виновнику «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению» в виде письма или SMS. После этого в банк, в котором у нарушителя есть счет, будет направлена бумага о списании не только суммы штрафа, но и 1000 рублей в качестве исполнительского сбора. Таким образом, не заплативший 500 рублей за превышение скорости на 20-40 км/ч будет вынужден расстаться с 1500 руб.

Исполнительное производство также может быть возбуждено в том случае, если долг с нарушителя не удастся взыскать в течение 20 дней с момента отправки «уведомления».

Предполагается, что новая система коснется не только штрафов за превышение скорости, но также наказаний за езду по выделенной полосе для общественного транспорта, а также парковку под запрещающим знаком.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров, который является автором поправок, считает, что в нововведении есть положительный момент и для нарушителей. Если в отношении них не будет возбуждаться исполнительное производство, то и данные о штрафах не появятся на сайте ФССП. Таким образом, например, о долгах не узнает, например, потенциальный работодатель.

Юрист Катерина Соловьева, правда, отмечает, что прежде чем вводить новую систему, нужно для начала создать упрощенный порядок обжалования штрафов и несложный механизм возвращения средств на счет в случае ошибочного списания. По мнению адвоката Сергея Радько, заниматься этим никто не станет, а доверие граждан к государству и банкам будет еще более подорвано.