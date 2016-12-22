Правительство отказалось рекламировать институт самозанятых за 1 млрд руб

Кабинет министров отказался от идеи популяризации идеи новой системы налогообложения самозанятых граждан страны, которая обошлась бы бюджету в миллиард рублей

Фото: Екатерина Кузьмина / ТАСС

В ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету правительство отозвало поправку, которая предполагала выделить 1,045 млрд руб. на популяризацию законопроекта о введении налога для самозанятых граждан России, сообщает агентство «Интерфакс». В Минэкономразвития посчитали, что такие деньги на специальные разъяснительные мероприятия отдавать не надо.

Первый заместитель главы Министерства финансов Татьяна Нестеренко заявила, что необходимую работу по популяризации закона можно будет при помощи обычных инструментов, в том числе и федеральных каналов, имеющих господдержку. По ее словам, это позволит соблюдать закон и «не находиться постоянно в зоне риска».

Законопроект, который должна во втором чтении рассмотреть Государственная дума, предусматривает обязать легально занимающихся бизнесом самозанятых россиян налоговой ставкой в 4% от полученного дохода физлиц и юридических лиц в 6%.

В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье, говорил в июне глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



Изначально авторами законопроекта были зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также группа депутатов Госдумы во главе с Андреем Макаровым.

Последний, выступая перед депутатами Госдумы в конце октября заявил, что придуманная технология, разработанная Федеральной налоговой службой для самозанятых, уникальна.