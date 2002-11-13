Бен Ладен поблагодарил боевиков "Норд-Оста"

Международный "террорист номер 1" Усама бен Ладен впервые публично поблагодарил боевиков, организовавших и проведших теракты в Москве и на индонезийском острове Бали. Как передает АР, катарская телекомпания Al-Jazeera сегодня продемонстрировала видеозапись, на которой лидер "Аль-Кайеды" положительно оценивает теракты, совершенные в октябре в Индонезии и России.

Международный "террорист номер 1" Усама бен Ладен впервые публично поблагодарил боевиков, организовавших и проведших теракты в Москве и на индонезийском острове Бали. Как передает АР, катарская телекомпания Al-Jazeera сегодня продемонстрировала видеозапись, на которой лидер "Аль-Кайеды" положительно оценивает теракты, совершенные в октябре в Индонезии и России.

По словам Усамы бен Ладена, террористы действовали "во имя Аллаха" и являются истинными мусульманами. Лидер "Аль-Кайеды" возложил ответственность за гибель людей в результате терактов на президента США Джорджа Буша и всех лидеров западных государств, поддерживающих военную акцию против Ирака. Никаких сведений о возможных организаторах теракта в выступлении Усамы бен Ладена не содержалось.

По мнению аудиоэкспертов США, продемонстрированная катарским телеканалом видеозапись заявления бен Ладена подлинная. Однако, руководствуясь этой записью и последним телеобращением практически невозможно сделать вывод о месте пребывания террориста, его состоянии и давности записей.

Напомним, что в результате теракта в Москве в Театральном центре на Дубровке, погибли 128 человек. Ранее, в результате взрыва в одном из ночных клубов на острове Бали, погибли около 200 и были ранены около 100 человек.