Обвинение запросило шесть лет колонии для «похищенного» блогера Щепихина

Блогер, видео с которым распространилось в Сети, как поясняли в Чечне, был не похищен, а задержан в связи с проверкой республиканского МВД. В итоге против него возбудили дело по трем статьям УК, в том числе о возбуждении вражды

Арега Щепихина (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Сторона обвинения попросила приговорить блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина к шести годам колонии по нескольким обвинениям, в том числе в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Сети. Информацию РБК подтвердила его адвокат Оксана Сотникова.

«Гособвинение просило шесть лет общего режима. Однако надеемся на более мягкое наказание», — сообщила юрист.

Сотникова в прениях отметила, что ее подзащитный не применял никакого насилия, признал вину и раскаялся, и попросила, чтобы Щепихина не лишали свободы и освободили из-под стражи в здании суда.

РБК обратился за комментарием в Пресненский суд Москвы, где слушается дело.

Щепихину вменяют три статьи УК: помимо экстремизма (ч. 2 ст. 280) это возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282; защита попросила переквалифицировать ее на более мягкую, убрав подозрение в угрозе насилием) и публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

Поводом для расследования против блогера стало видео, в котором тот «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации». Запись появилась в интернете 2 июня.

На следующий день в Сети распространилось видео «похищения» блогера с Ярославского вокзала. На кадрах несколько человек тащат его за руки за ноги через здание вокзала, а после заталкивают в багажник машины с мигалкой и номерами АМР.

4 июня ситуацию прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, Щепихина задержали сотрудники правоохранительных органов, так как чеченское управление МВД инициировало проверку в отношении блогера по ст. 148 и 282 УК.

В тот же день Щепихин вышел на связь. Телеграм-канал Baza показал с ним видео, на котором у мужчины видны синяки. На записи блогер говорит, что на вокзале начинался «некий конфликт» и он позвонил в полицию, но та «не успела приехать». По словам Щепихина, его вывезли за пределы Москвы и пытались узнать, есть ли у него связи с Украиной или оппозицией. Блогер также добавил, что до этого его около года «терроризировали» в соцсетях.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК (похищение) и 286 УК (превышение должностных полномочий).