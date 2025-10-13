Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Дептранс: в Москве может быть затруднено движение на дорогах из-за погоды

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Дептранс Москвы предупредил, что в связи с ухудшением погоды ожидаются затруднения дорожного движения, поэтому жителям столицы следует пользоваться общественным транспортом. В течение дня 13 октября в городе прогнозируется дождь, местами возможен мокрый снег.

«Вечером ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, вылетных магистралях по направлению в область», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Водителей также призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне Гидрометцентр предупредил москвичей о первом снеге в ночь на 13 октября, а также днем в понедельник. В столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха поднимется максимум до плюс 6 градусов.

С этой недели температура в Москве начнет понижаться. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что снег в октябре в столице не считается редкостью, однако снежный покров, если и появится, то будет временным.