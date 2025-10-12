Москвичей предупредили о первом снеге в октябре
Первый мокрый снег может пойти в Москве и Подмосковье уже в это воскресенье — после 21:00 мск, снег с дождем возможен и днем в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Там уточнили, что за грядущую ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков.
По данным МЧС, сильный дождь ожидается в Москве в ночь с 12 на 13 октября, в ТиНАО — с мокрым снегом.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. в понедельник в центральных областях Европейской России возможны дожди, местами сильные, в отдельных районах переходящие в мокрый снег — такую погоду принесет североатлантический циклон «Герхард».
На этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что пока температура в Москве близка к климатической норме, но с 13 октября начнет понижаться — снег может выпасть уже в этом месяце. По словам синоптика, снег в октябре в столице не считается редкостью, однако снежный покров, если появится, то будет временным.
