Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о первом снеге в октябре

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Первый мокрый снег может пойти в Москве и Подмосковье уже в это воскресенье — после 21:00 мск, снег с дождем возможен и днем в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Там уточнили, что за грядущую ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков.

По данным МЧС, сильный дождь ожидается в Москве в ночь с 12 на 13 октября, в ТиНАО — с мокрым снегом.

Москвичей предупредили о возможном октябрьском снеге
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. в понедельник в центральных областях Европейской России возможны дожди, местами сильные, в отдельных районах переходящие в мокрый снег — такую погоду принесет североатлантический циклон «Герхард».

На этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что пока температура в Москве близка к климатической норме, но с 13 октября начнет понижаться — снег может выпасть уже в этом месяце. По словам синоптика, снег в октябре в столице не считается редкостью, однако снежный покров, если появится, то будет временным.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

