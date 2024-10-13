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Общество ,  
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Власти Ленобласти сообщили о 23 пострадавших на съемках «Василия Теркина»

Люди пострадали при обрушении части построенного для съемок деревянного перрона. На нем во время инцидента находились режиссер, оператор, звукооператор, массовка. Большинство получили ушибы и ссадины, у одной женщины — перелом

После обрушения декорации на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области пострадали 23 человека, сообщили в правительстве региона. Ранее было известно о 15 получивших травмы.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — рассказали власти.

Пострадавших доставили в районную больницу в Луге — происшествие произошло в поселке Толмачево Лужского района.

Поэму «Василий Теркин» написал Александр Твардовский. Ее главный герой — собирательный образ простого солдата, который прошел Великую Отечественную войну. В произведении описана его фронтовая жизнь.

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Режиссер Карен Геворкян, который тоже упал во время инцидента, сообщил РБК, что произошло обрушение деревянного перрона — его возвели как часть декорации полустанка. На нем находилась массовка. Как рассказал Геворкян, съемки здесь шли второй день, в первый все было благополучно.

«Сегодня мы работали на этой же платформе со стоящим поездом и с попыткой брать его штурмом. На последнем дубле последнего кадра, который мы должны были снять, отрезок, то есть где-то восьмая часть этого перрона, рухнул на землю. На этой площадке стояла камера, стоял я, стоял оператор, стоял звукооператор. И еще человек десять, да, человек 15, массовка. Человек шесть-семь получили ушибы», — сообщил он. Пострадавших доставили в больницу.

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