15 человек пострадали на съемках фильма в Ленинградской области

Фото: Андрей Любимов / РБК

На съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области обрушилась деревянная платформа, на которой находились члены съемочной группы, передают «РИА Новости», «Интерфакс» и 47News со ссылкой на экстренные службы.

Пострадали, по данным агентств, 15 человек. 47News пишет о 12 госпитализированных. По информации портала, инцидент произошел в Лужском районе.

«Во время съемок рухнул пол в движущейся декорации вагона. Пострадали 15 человек, включая участников съемочной группы и несовершеннолетних актеров», — сообщили «Интерфаксу».

Телеграм-каналу SHOT режиссер Карен Геворкян рассказал, что вместе с другими был на обрушившемся полу. «Я тоже упал вместе с выключателем», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в РЖД, пресс-службу Западного МСУТ СК России, МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Северо-западную транспортную прокуратуру, МЧС Санкт-Петербурга и к Геворкяну.

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