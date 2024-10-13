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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

Здание самостоятельно покинули 20 человек, четверых вывели спасатели. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу. Прокуратура начала проверку
Фото: mchsrb01 / Telegram
Фото: mchsrb01 / Telegram

В Уфе при взрыве бытового газа в многоквартирном доме пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 13 октября на улице Ладыгина в Уфе. В результате взрыва вспыхнул пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь потушили на площади 25 кв. м.

Пострадали два человека: 66-летний мужчина получил ожоги, 31-летняя женщина — осколочные ранения ноги. Обоих доставили в больницу. Около 20 человек эвакуировались самостоятельно, четверых спасли сотрудники МЧС. Как пишет UFA1.RU, их разместят в соседней школе.

Повреждены окна и входная группа подъезда, добавили в МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, заключили в ведомстве. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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Фото:МЧС России

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София Шошина София Шошина
МЧС взрыв газа Уфа
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