В Узбекистане пригрозили штрафами родителям квадроберов

В МВД республики рассказали, что один из квадроберов напал на пассажиров, такое поведение недопустимо. Родителей детей-квадроберов будут штрафовать за неисполнение родительских обязанностей

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Поведение детей-квадроберов в обществе недопустимо, их родителей будут штрафовать за невыполнение родительских обязанностей, заявили в МВД Узбекистана.

«В соответствии с Кодексом об административной ответственности неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетними административного правонарушения, влечет наложение штрафа», — сказано в сообщении. Он составляет до 1,875 млн сумов — примерно 14 тыс. руб.

При необходимости также будет проводиться психологическое обследование для выявления того, как квадробика влияет на психическое и эмоциональное состояние ребенка, предупредили в ведомстве.

В МВД также рассказали, что 11 октября один из квадроберов, изображая собаку, напал на пассажиров и напугал ребенка, который был на месте инцидента.

Занимаясь квадробикой, люди надевают маски животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках, прыгая и т.д. Чаще всего этим увлекаются дети и подростки. Квадробика не считается официальным видом спорта. Она зародилась в Японии и стала популярным трендом в соцсетях, в России он распространился в этом году.

В начале октября депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») рассказала, что парламентарии начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». По ее словам, отвечать за это должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике, делают ее «популярной, привлекательной».

Детский психиатр и психотерапевт Антонина Перекрестова в разговоре с РБК отмечала, что, если ребенок младшего школьного возраста «побегает в маске в парке», это вполне нормально, но если дети старшего возраста проводят в масках свободное время, собираются в группы — это «уже девиация».

«Хорошо, если ребенок поиграет месяц-два и переключится сам или с родителями на более полезные развивающие занятия. Если нет, родителям стоит обратить внимание, есть ли у ребенка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учебе, обсудить с детским психологом и психиатром психологическое состояние ребенка. Здесь вероятны неврозы, психотравмирующие ситуации, тревожно-депрессивные расстройства, расстройства адаптации», — сказала она.