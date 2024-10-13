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При столкновении поездов в Египте пострадали 20 человек

Локомотив врезался в пассажирский поезд, который следовал в Каир, в результате два вагона оказались в воде. По предварительным данным, пострадали 20 человек, они получили ссадины и ушибы

При столкновении поездов в Египте пострадали 20 человек
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Два поезда столкнулись в египетской провинции Минье, в результате пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения Египта в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

В настоящее время врачи уточняют, в каком состоянии находятся пострадавшие. По предварительным данным, большинство из них получили ссадины и ушибы. К месту аварии направили 23 машины скорой помощи, добавили в ведомстве.

TRT Africa публикует кадры с места происшествия: два вагона оказались в реке, а люди на лодках помогают пострадавшим выбраться из воды. Издание со ссылкой на железнодорожное управление страны пишет, что локомотив врезался в хвост пассажирского поезда, который следовал в Каир.

При столкновении поездов в Египте погибли два человека
Общество
Фото:Mahmoud Khaled / Getty Images

В Египте регулярно происходят аварии на железной дороге. В 2018 году президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что для реконструкции железнодорожной сети потребуется около 250 млрд египетских фунтов (около $8,13 млрд). Месяцем ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли по меньшей мере три человека, включая двоих детей.

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София Шошина София Шошина
Египет пассажирский поезд столкновение поездов пострадавшие
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