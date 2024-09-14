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Общество ,  
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При столкновении поездов в Египте погибли два человека

В Египте в городе Эз-Заказик столкнулись два поезда, в результате чего погибли два человека и еще 29 получили ранения, сообщает арабский телеканал Alhurra со ссылкой на Минздрав Египта.

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что на место столкновения двух поездов были направлены 39 машин скорой помощи, 29 раненых были доставлены в больницы Аль-Ахрар

По данным египетской газеты Al-Masry Al-Youm, в результате происшествия пострадали семь человек. Причина столкновения пока не известна.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В марте 2023 года в Египте с рельсов сошел пассажирский поезд из-за столкновения с платформой железнодорожного вокзала Кальюб в провинции Кальюбия неподалеку от Каира. В результате происшествия погибли два человека, еще 23 пострадали.

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Египет столкновение поездов погибшие

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