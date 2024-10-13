Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

Лорен Пишотта в иске утверждает, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал во время студийной сессии с Пи Дидди. Как утверждает экс-помощница, рэпер сам напомнил ей о том вечере и сказал, что они «вроде как переспали»

Канье Уэст (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Экс-помощница Канье Уэста (Йе) Лорен Пишотта подала на него в суд, утверждая, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал во время записи на студии с рэпером и музыкальным продюсером Пи Дидди (P. Diddy, Шон Комбс), пишет TMZ. Пи Дидди с сентября находится под арестом по обвинению в секс-торговле. Он отвергает обвинения.

В июне Пишотта уже подавала иск к Йе, обвинив его в домогательствах, нарушении условий контракта, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки.

В новом иске, поданном в суд 8 октября, Пишотта утверждает, что она и ее бывший клиент, имя которого не называется, были приглашены на студию к Пи Дидди. Гостям подали напитки, после чего было объявлено, что «все должны пить, если хотят остаться». После нескольких глотков, по утверждению бывшей ассистентки, она почувствовала себя «дезориентированной».

По ее словам, на следующий день она проснулась и почти ничего не помнила о том, что произошло накануне вечером, кроме того, что она почувствовала «безмерный стыд и смущение». Долгое время Пишотта думала, что просто напилась и «выставила себя дурой» на мероприятии, рассказала она в иске. Однако позже рэпер, как утверждает экс-помощница, сам напомнил ей о том вечере, и сказал, что они «вроде как переспали».