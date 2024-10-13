Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании
Экс-помощница Канье Уэста (Йе) Лорен Пишотта подала на него в суд, утверждая, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал во время записи на студии с рэпером и музыкальным продюсером Пи Дидди (P. Diddy, Шон Комбс), пишет TMZ. Пи Дидди с сентября находится под арестом по обвинению в секс-торговле. Он отвергает обвинения.
В июне Пишотта уже подавала иск к Йе, обвинив его в домогательствах, нарушении условий контракта, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки.
В новом иске, поданном в суд 8 октября, Пишотта утверждает, что она и ее бывший клиент, имя которого не называется, были приглашены на студию к Пи Дидди. Гостям подали напитки, после чего было объявлено, что «все должны пить, если хотят остаться». После нескольких глотков, по утверждению бывшей ассистентки, она почувствовала себя «дезориентированной».
По ее словам, на следующий день она проснулась и почти ничего не помнила о том, что произошло накануне вечером, кроме того, что она почувствовала «безмерный стыд и смущение». Долгое время Пишотта думала, что просто напилась и «выставила себя дурой» на мероприятии, рассказала она в иске. Однако позже рэпер, как утверждает экс-помощница, сам напомнил ей о том вечере, и сказал, что они «вроде как переспали».
Лорен Пишотта была популярной моделью на OnlyFans. Согласно ее заявлению в первом иске, Уэст обратился к ней в июле 2021 года и предложил поработать над новой коллекцией одежды и альбомом Donda.
Спустя год Уэст попросил удалить аккаунт на площадке OnlyFans, за что пообещал платить по $1 млн в год, чтобы возместить потерянный доход от подписчиков. Девушка согласилась. Однако позднее, по словам Пишотты, музыкант начал отправлять ей сообщения сексуального характера и вульгарные фотографии.
Одновременно с этим рэпер повысил девушку и сделал руководительницей в нескольких компаниях с зарплатой $4 млн в год. Но уже в октябре 2022 года уволил с обещанием выходного пособия $3 млн и до сих пор не выплатил эту сумму.
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