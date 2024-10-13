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Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

Лорен Пишотта в иске утверждает, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал во время студийной сессии с Пи Дидди. Как утверждает экс-помощница, рэпер сам напомнил ей о том вечере и сказал, что они «вроде как переспали»
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Экс-помощница Канье Уэста (Йе) Лорен Пишотта подала на него в суд, утверждая, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал во время записи на студии с рэпером и музыкальным продюсером Пи Дидди (P. Diddy, Шон Комбс), пишет TMZ. Пи Дидди с сентября находится под арестом по обвинению в секс-торговле. Он отвергает обвинения.

В июне Пишотта уже подавала иск к Йе, обвинив его в домогательствах, нарушении условий контракта, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки.

В новом иске, поданном в суд 8 октября, Пишотта утверждает, что она и ее бывший клиент, имя которого не называется, были приглашены на студию к Пи Дидди. Гостям подали напитки, после чего было объявлено, что «все должны пить, если хотят остаться». После нескольких глотков, по утверждению бывшей ассистентки, она почувствовала себя «дезориентированной».

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По ее словам, на следующий день она проснулась и почти ничего не помнила о том, что произошло накануне вечером, кроме того, что она почувствовала «безмерный стыд и смущение». Долгое время Пишотта думала, что просто напилась и «выставила себя дурой» на мероприятии, рассказала она в иске. Однако позже рэпер, как утверждает экс-помощница, сам напомнил ей о том вечере, и сказал, что они «вроде как переспали».

Лорен Пишотта была популярной моделью на OnlyFans. Согласно ее заявлению в первом иске, Уэст обратился к ней в июле 2021 года и предложил поработать над новой коллекцией одежды и альбомом Donda.

Спустя год Уэст попросил удалить аккаунт на площадке OnlyFans, за что пообещал платить по $1 млн в год, чтобы возместить потерянный доход от подписчиков. Девушка согласилась. Однако позднее, по словам Пишотты, музыкант начал отправлять ей сообщения сексуального характера и вульгарные фотографии.

Одновременно с этим рэпер повысил девушку и сделал руководительницей в нескольких компаниях с зарплатой $4 млн в год. Но уже в октябре 2022 года уволил с обещанием выходного пособия $3 млн и до сих пор не выплатил эту сумму.

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Елена Чернышова
Канье Уэст изнасилование обвинения
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