СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Кизеле

Фото: МЧС России

Следователи в Кизеле в Пермском крае возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

«По факту хлопка газа и обрушения части многоквартирного жилого дома в городе Кизел Пермского края незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Речь идет о п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Прокуратура со своей стороны организовала проверку обстоятельств инцидента.

Взрыв произошел 22 августа в жилом многоквартирном доме на улице Ленина. При взрыве в четырехэтажном здании обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, жителей разрушенных квартир эвакуировали.

Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двух детей, сообщало МЧС.

По данным телеграм-канала Baza, пострадали два человека, были разрушены две квартиры.