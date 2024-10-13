Эксперты оценили возможность победы над раком за счет вакцины

Персонализированная иммунотерапия на основе синтетических мРНК может быть эффективна для части пациентов, сейчас врачи ведут исследования в этом направлении, сказали эксперты. Ученые пока анализируют данные, полученные на животных

Разработка вакцины против рака активно ведется как в России, так и за рубежом, исследования постепенно продвигаются и показывают результаты, сообщили опрошенные РБК эксперты.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о завершении в сентябре доклинических испытаний российской мРНК вакцины от рака. По его словам, при испытаниях на животных препарат показал способность подавлять опухоли

По словам кандидата медицинских наук, онколога и маммолога Эдуарда Межецкого, создание индивидуальной вакцины к конкретной опухоли у человека врачи практикуют уже давно как метод иммунотерапии.

«Подобные разработки ведутся уже многие годы, применялись и применяются на пациентах в терминальных стадиях и имеют неплохие результаты», — сказал он.

По мнению специалиста, если этот метод «выйдет из тени», а его эффективность будет доказана клинически, то найдется определенная группа пациентов которым эта методика будет показана. Однако такой метод лечения будет крайне дорогостоящим, сказал РБК собеседник.

Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко, рассказал, что смысл персонализированной иммунотерапии на основе синтетических мРНК, кодирующих опухолевые антигены, состоит в том, чтобы «максимально наглядно» показать иммунным клеткам пациента, чем опухолевые клетки отличаются от нормальных, «обучить» их распознавать «врагов».

Этот процесс, по словам врача, включает несколько этапов:

На первом этапе из удаленной опухоли пациента получают опухолевую ткань. Этот этап предполагает отбор пациентов с наиболее «иммуногенными» опухолями и с наилучшим состоянием иммунной системы, людей, которые могут получить максимальную пользу от такого вида иммунотерапии;

Затем проводится максимально подробное изучение молекулярно-генетических отличий опухолевой ткани от обычной, приобретенных за время существования образования в организме пациента;

После этого медики пытаются предсказать, насколько эти отличия могут быть распознаны иммунной системой. Производится отбор наиболее подходящих и узнаваемых пептидов.

На четвертом этапе синтезируется соответствующая кодирующая молекула мРНК. Пептиды, признанные пригодными, кодируются в мРНК, затем та должна быть превращена в препарат для введения в организм, то есть вакцину. Кроме пептидов в мРНК обычно содержатся области, которые кодируют производство белков, привлекающих и активирующих иммунные клетки, добавил Самойленко.

На пятом этапе мРНК — вакцина водится пациенту. После этого важно проследить, чтобы иммунная система пациента отреагировала на препарат размножением иммунных клеток, которые будут находить опухолевые клетки, несущие на своей поверхности отобранные пептиды или похожие на них.

В конце врачи должны оценить результаты лечения: лабораторные и клинические.

Врач подчеркнул, что рак — это не одно заболевание, а множество, и сегодня можно говорить тысячах гистологических подтипов опухолей.

«Многие виды рака были совершенно неизлечимы буквально несколько десятков лет назад, и все драматически изменилось за последние десятилетия ХХ и начала XXI века. Ранее «обреченные» пациенты благодаря достижениям современной науки смогли излечиться от этой болезни или выйти в длительную ремиссию, насчитывающую несколько лет, а иногда и несколько десятков лет», — констатировал он.

Развитие науки и медицинских технологий, доступ к инновациям привели к тому, что пациенты могут рассчитывать на годы полноценной жизни, продолжил специалист. Чтобы развить это, необходимо работать в коллаборации с учеными разных направлений, считает он.

Сегодня технология отбора антигенов и создания мРНК отработана на моделях меланомы у мышей, отметил специалист. Ученые, по словам Самойленко, движутся в сторону применения ее на опухолях у человека: «Сегодня мы находимся на этапе анализа результатов исследований на животных моделях. Думаю, что в соответствии с имеющемся планом, мы сможем перейти к изучению безопасности и эффективности этой технологии не раньше второй половины 2025 года», — ответил он на вопрос о том, когда следует ожидать начала вакцинации.

Врач также отметил, что подобные вакцины могут быть эффективны только для пациентов, уже имеющих злокачественную опухоль. «Вакцины, «чтобы не заболеть», т.е. совсем профилактические вакцины тоже разрабатываются и некоторые уже широко доступны нашему населению», — сказал он, приведя в пример вакцину против вируса папилломы человека.