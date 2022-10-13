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Кремль сообщил об аресте пытавшихся устроить теракт на «Турецком потоке»
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Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
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В Южной Корее допустили «различные варианты» сдерживания угрозы КНДР
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Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф
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Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса
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Бывший футболист «Спартака» стал главным тренером итальянского клуба
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Германия и еще 14 стран НАТО решили создать общеевропейскую систему ПВО
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Минтранс сообщил о новом маршруте в Крым через Мариуполь и Бердянск
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Кадры поврежденной после обстрела многоэтажки в Белгороде
В Белгороде сработала система ПВО. Был поврежден многоэтажный дом. После работы ПВО на него упал неопознанный объект, говорил мэр города.
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В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка
Общество
Теги
Белгород
обстрел
многоэтажка
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В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка
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