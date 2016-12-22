В храме Илии Пророка в Москве сообщили об ограблении

На северо-востоке Москвы ограбили храм Илии Пророка в Черкизове. Об этом сообщается на сайте Илиинского прихода.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 июля. Неизвестные спилили решетку на окне и проникли в храм. Они похитили украшения с Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы «Нечаянная радость» и иконы Блаженной Матроны Московской, а также два ящика для пожертвований — на нужды воскресной школы и на цветы для украшения церкви.
Дежурный священник сообщил РБК, что не может ответить на вопросы об ограблении. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали РБК, что не обладают информацией об ограблении храма.
В конце мая в Волынской области Украины неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В епархии предположили, что целью злоумышленников было ограбление, однако деньги им найти не удалось, и они сожгли храм.