Экс-зампреда правительства Подмосковья арестовали по делу о взятке

Бронштейна и его предполагаемого сообщника — ректора КУРО Андрея Лубского арестовали за получение взятки и посредничество в этом. Взяткодателем, по информации «Коммерсанта», была гендир «Просвещения-Регион» Ирина Савенкова

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Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Бронштейна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Бронштейна 13 сентября сообщили два источника РБК, знакомых с материалами дела. Позже задержание подтвердил Следственный комитет. По версии следствия, в июне через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — Бронштейн получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Ректором Корпоративного университета развития образования, созданного в 2023 году правительством Московской области, является Андрей Лубский. Суд также арестовал его. Лубскому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Коммерсант» пишет со ссылкой на материалы дела, что непосредственным взяткодателем выступила гендиректор торгового дома «Просвещение-Регион» Ирина Савенкова. СК сообщал о задержании сообщников Бронштейна, но не называл их числа и имен.

В «Просвещении» сообщили РБК, что компании известно о проводимых следственных действиях. «На данный момент мы не знакомы с деталями и воздержимся от комментариев, уважая тайну следствия», — заявили в «Просвещении». В пресс-службе подчеркнули, что «Просвещение» в своей работе последовательно и неуклонно соблюдает требования законодательства и готово, в случае необходимости, оказывать следственным органам все необходимое содействие.

Стоимость госконтрактов, за которые была дана взятка, по информации «Коммерсанта», достигала 742 млн руб., а конкурс на их исполнение проводился в рамках программы «Образование Подмосковья в 2023–2027 годах».

По контракту в школах Московской области должны были установить панели российского производства nextpanel 75s. Часть из них уже поставили в учебные заведения, сообщает газета.

Бронштейн занимал пост первого заместителя председателя правительства Московской области с апреля. На этой должности он курировал сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области. В отставку он ушел в начале сентября. По информации «Коммерсанта», причиной стало получение руководством региона сведений о возможной причастности чиновника к коррупции.