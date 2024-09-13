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Минздрав подготовил порядок передачи МВД данных о психбольных

Минздрав изменит порядок наблюдения за лицами с тяжелыми психиатрическими расстройствами и взаимодействия с МВД. В частности, медики будут сообщать о поступлении пациентов, отправленных на принудительное лечение
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минздрав России разработал проекты приказов, которые предусматривают изменение порядка диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями заболевания. Также ведомство выработало порядок взаимодействия с МВД и обмена информацией о таких лицах, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Предлагаемые меры призваны защитить граждан России и обеспечить охрану здоровья пациентов с психическими расстройствами, пояснила журналистам главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. Также они необходимы для соблюдения прав и интересов пациентов, сказала она.

Поправки планируется внести в приказ Минздрава от 2022 года о порядке наблюдения за лицами, страдающими наиболее тяжелыми психическими расстройствами. Они уточнят критерии для включения пациентов в группу активного диспансерного наблюдения.

Шпорт подчеркнула, что речь идет о небольшой доле пациентов, а круг лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, не будет расширен.

Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Порядок работы врачей с органами внутренних дел для предупреждения противоправных действий со стороны пациентов с психическими расстройствами сейчас регламентируют приказы Минздрава и МВД, принятые более 25 лет назад, продолжила Шпорт. С тех пор российское законодательство изменилось, и документы утратили актуальность, сказала Шпорт.

По этой причине Минздрав подготовил новый проект приказа. «Этим документом уточняются, но не расширяются основания и условия взаимодействия органов внутренних дел и медицинских организаций при осуществлении наблюдения за указанной категорией пациентов», — сказала специалист.

Также Минздрав дополнит приказ от 2021 года и даст право медицинским организациям сообщать органам внутренних дел о поступлении пациента с психическим расстройством, которому суд назначил принудительное лечение.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий полиции право получать данные, составляющие врачебную тайну, о пациентах с психическими заболеваниями. Доступ предоставили к сведениям о людях «с хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к общественно опасным действиям. В рамках этого наблюдения полиция и медучреждения должны вести «обмен информацией», говорится в тексте документа.

Тем же законом по запросу МВД допускается раскрытие сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его представителя. Эта мера относится в том числе к людям с диагнозом «алкоголизм». Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минздрав психическое расстройство психиатрическое лечение МВД надзор
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