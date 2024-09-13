Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

В Москве запускают проект в сфере репродуктивного здоровья женщин, он призван помочь спланировать беременность и родить здорового ребенка. По направлениям женщинам предлагают проверить уровень гормона, отвечающего за фертильность

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Выдача женщинам направлений на анализы для проверки способности забеременеть в центрах женского здоровья и в женских консультациях Москвы связана с запуском новой программы. Она призвана помочь женщинам спланировать беременность и родить здорового ребенка, пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

О том, что жительницам Москвы на порталы mos.ru и ЕМИАС начали массово приходить приглашения на сдачу анализа для проверки фертильности, сообщил портал Msk1 со ссылкой на читательниц.

Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Проект запускается в сентябре, его разработали совместно с репродуктологами и акушерами-гинекологами, сообщила Ракова. В его рамках женщинам предложат узнать о возможностях организма и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ).

Этот гормон напрямую связан со способностью забеременеть, отметила заммэра. Он показывает, насколько высока фертильность женщины и каково количество имеющихся у нее яйцеклеток. Их запас в организме ограничен и уменьшается с каждым годом.

В случае если запас будет снижен, женщину пригласят в центр женского здоровья или в женскую консультацию. Там ей предложат пройти «полный комплекс необходимых мероприятий, чтобы она стала мамой здорового ребенка».

Так, женщина сможет бесплатно сохранить яйцеклетки в специализированном биобанке с помощью заморозки — криоконсервации. Их будут хранить при температуре минус 196 градусов, чтобы женщина в будущем смогла использовать их и забеременеть. Также женщины смогут бесплатно воспользоваться процедурами ЭКО и переноса эмбриона при соблюдении определенных условий.

Некоторым пациенткам специалисты предложат сделать генетическую диагностику эмбрионов перед их переносом. Это делают в случаях, когда высок риск родить ребенка с генетическими патологиями, метод помогает определить наследственные заболевания.