Зейналова решила попрощаться с телезрителями перед новым назначением

Зейналова после назначения послом на Маврикии сообщила, что не вернется в журналистку. Она рассказала, что хотела заниматься именно дипломатической работой. Очередная итоговая программа с Зейналовой должна выйти на НТВ 15 сентября

Ирада Зейналова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Ирада Зейналова, которую президент России Владимир Путин назначил послом на Маврикий, завершит карьеру журналиста. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала она. Зейналова добавила, что дальше постарается» делать все, чтобы каким-то образом новости их только радовали». Она допустила, что ей удастся «сделать многое именно на дипломатическом поприще».

Зейналова добавила, что «много сделала» для назначения на пост и «много работала», добавив, что у нее было желание заниматься дипломатической работой.

Указ Путина о назначении Зейналовой появился в пятницу, 13 сентября. На посту посла на Маврикии она сменила Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.

В воскресенье, 15 сентября, в эфир на телеканале НТВ выйдет программа «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», которую журналистка продолжает вести.

Зейналова в 2022 году рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. В мае 2024-го она выпустилась из этого вуза, получив высшее дипломатическое образование. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя эту новость, сказала, что второе высшее Зейналовой пригодится, не уточнив, в какой именно роли.

По первому образованию Зейналова — инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, полученных путем высокоскоростного затвердевания расплавов, выпускница МАТИ (1995 год). Она проходила преддипломную практику и стажировалась в институте Пенсильвании и Samsung Aeropace.

С 1997 года Зейналова работала на телевидении. Она делала репортажи для программы «Вести недели» для телеканала «Россия», а в 2003 году ушла работать на «Первый канал».

С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года журналистка перешла на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.