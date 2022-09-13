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В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми»

Самыми успешными на «Эмми» в этом году оказались сериалы «Наследники» и «Тед Лассо»
Фото: Jordan Strauss / AP
Фото: Jordan Strauss / AP

В лос-анджелесском театре Microsoft прошла церемония награждения телевизионной премии Emmy. Победители были объявлены в 25 конкурсных номинациях. Лучшим драматическим сериалом признан сериал «Наследники», передает The Holliwoof Reporter.

«Наследники» — сериал, сюжет которого посвящен семье Рой, владельцам глобального медиаконгломерата «Уэйстар Ройко», которые борются за контроль над компанией. Продюсер и сценарист сериала — Джесси Армстронг. Сериал был лидером по числу номинаций в этом году — 25.

Сериал «Тед Лассо» стал лучшим комедийным сериалом. Джейсон Судейкис, исполнивший главную роль, стал лучшим актером, Бретт Голдстин — лучшим актером второго плана, М. Дж. Делани — лучшим режиссером. «Тед Лассо» — комедийный спортивный сериал, рассказывающий о тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды. Всего сериал собрал 20 номинаций на премию.

Исполнительница главной роли в сериале «Эйфория» (Euphoria) Зендея (Зендея Мари Штёрмер Коулман), снимавшаяся ранее в фильмах франшизы «Человек-паук», получила вторую «Эмми» в номинации «Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале». 26-летняя Зендея стала самой молодой актрисой в истории, получившей вторую премию Эмми. Южно-корейский актер Ли Джон-джэ одержал победу в аналогичной мужской номинации за роль в сериале «Игра в кальмара». Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек был отмечен премией за лучшую режиссуру драмы.

Сериал «Белый лотос» признали лучшим минисериалом, также он получил награду за лучший сценарий. Сюжет сериала завязан на отдыхе группы разноплановых туристов в элитном курортном отеле «Белый лотос» на Гавайях.

В прошлом году лучшим драматическим сериалом стала «Корона», а лучшим комедийным сериалом, как на «Эммии» этого года — «Тед Лассо».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Эмми сериалы США
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