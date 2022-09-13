Медиамагнаты и тренеры: кто пришел за «Эмми» в 2022 году. Фоторепортаж
«Тед Лассо» (на фото — команда сериала, в центре — исполнитель главной роли Джейсон Судейкис) стал лучшим комедийным сериалом второй год подряд. Он рассказывает о тренере по американскому футболу, который отправляется в Англию тренировать команду по обычному футболу
Лучшим мини-сериалом признали «Белый лотос» — про постояльцев дорогого отеля на Гавайях. На фото слева направо: актрисы Наташа Ротуэлл, Александра Даддарио, режиссер Майк Уайт, актеры и актрисы Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан, Кони Бриттон
«Наследники» о семье медиамагната — лучший драматический сериал. Он стал лидером по числу номинаций в 2022 году — 25. Всего у сериала четыре награды. На фото в центре — сценарист и продюсер Джесси Армстронг
Южнокорейский актер Ли Джон-джэ получил премию как лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале за работу в сенсации Netflix 2021 года «Игра в кальмара»
Зендея (на фото справа, слева от нее — певица и актриса Келли Кларксон) получила награду как лучшая актриса за роль в подростковой драме «Эйфория»
Джейсон Судейкис признан лучшим комедийным актером за роль в сериале «Тед Лассо»
Аманда Сейфрид — лучшая исполнительница главной роли в мини-сериале «Выбывшая». Это история Элизабет Холмс, основательницы стартапа Theranos, который разрабатывал некий прибор, призванный проводить широкий анализ крови по одной капле. В январе 2022 года ее признали виновной в мошенничестве и сговоре с целью обмана инвесторов
Джин Смарт получила награду как лучшая комедийная актриса за роль в сериале «Хитрости» — о мире стендапа
Майкл Китон — лучший актер в мини-сериале «Ломка», где он сыграл врача, узнающего о заговоре фармкомпаний
Джулию Гарнер наградили за роль второго плана в драматическом сериале «Озарк» о тайном переезде в курортный городок финансового консультанта, влезшего в долги
Мюррей Бартлетт — лучший актер второго плана в мини-сериале («Белый лотос»)
Дженнифер Кулидж тоже получила награду за «Белый лотос» — как лучшая актриса второго плана в мини-сериале
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
Бретт Голдстин — лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале (снова «Тед Лассо»)
Награда за лучшую женскую роль второго плана в комедии ушла Шерил Ли Ральф — за сериал об учителях «Начальная школа «Эбботт»