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Медиамагнаты и тренеры: кто пришел за «Эмми» в 2022 году. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе в 74-й раз вручили телевизионную премию «Эмми». Главные награды получили «Тед Лассо» (как и в прошлом году) и «Наследники» (год назад лучшим драматическим сериалом была признана «Корона»). Лауреаты в основных номинациях — в фоторепортаже РБК.
Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

«Тед Лассо» (на фото — команда сериала, в центре — исполнитель главной роли Джейсон Судейкис) стал лучшим комедийным сериалом второй год подряд. Он рассказывает о тренере по американскому футболу, который отправляется в Англию тренировать команду по обычному футболу

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Лучшим мини-сериалом признали «Белый лотос» — про постояльцев дорогого отеля на Гавайях. На фото слева направо: актрисы Наташа Ротуэлл, Александра Даддарио, режиссер Майк Уайт, актеры и актрисы Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан, Кони Бриттон

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

«Наследники» о семье медиамагната — лучший драматический сериал. Он стал лидером по числу номинаций в 2022 году — 25. Всего у сериала четыре награды. На фото в центре — сценарист и продюсер Джесси Армстронг

Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Южнокорейский актер Ли Джон-джэ получил премию как лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале за работу в сенсации Netflix 2021 года «Игра в кальмара»

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Зендея (на фото справа, слева от нее — певица и актриса Келли Кларксон) получила награду как лучшая актриса за роль в подростковой драме «Эйфория»

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Джейсон Судейкис признан лучшим комедийным актером за роль в сериале «Тед Лассо»

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Аманда Сейфрид — лучшая исполнительница главной роли в мини-сериале «Выбывшая». Это история Элизабет Холмс, основательницы стартапа Theranos, который разрабатывал некий прибор, призванный проводить широкий анализ крови по одной капле. В январе 2022 года ее признали виновной в мошенничестве и сговоре с целью обмана инвесторов

Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Джин Смарт получила награду как лучшая комедийная актриса за роль в сериале «Хитрости» — о мире стендапа
 

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Майкл Китон — лучший актер в мини-сериале «Ломка», где он сыграл врача, узнающего о заговоре фармкомпаний

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Джулию Гарнер наградили за роль второго плана в драматическом сериале «Озарк» о тайном переезде в курортный городок финансового консультанта, влезшего в долги

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Мюррей Бартлетт — лучший актер второго плана в мини-сериале («Белый лотос»)

Фото:Lisa O'Connor / AP
Фото: Lisa O'Connor / AP

Дженнифер Кулидж тоже получила награду за «Белый лотос» — как лучшая актриса второго плана в мини-сериале

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Фото:Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Бретт Голдстин — лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале (снова «Тед Лассо»)

Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Награда за лучшую женскую роль второго плана в комедии ушла Шерил Ли Ральф — за сериал об учителях «Начальная школа «Эбботт»
 

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мультимедиа «Эмми» сериалы телевидение
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«Наследники» и «Тед Лассо» получили главные награды «Эмми»
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